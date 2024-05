Fiéis lotam tumba do 'padroeiro da internet' após 2º milagre; veja

Neste domingo (26), centenas de pessoas foram até a tumba de Carlo Acutis, na igreja Santa Maria Maggiore, em Assis, na Itália. Lá, fiéis também podem ver o corpo de Acutis, vestido com jeans e moletom, exposto e protegido por uma proteção de vidro.

Pessoas visitam tumba de Carlo Acutis, considerado o "padroeiro da internet" Imagem: Matteo Bertenga/Reuters

Ainda não há data definida para a canonização de Acutis. Após a cerimônia, ele vai se tornar o primeiro santo millenial da Igreja Católica.

26.mai.2024 - Homem observa santinhos de Carlo Acutis, na igreja Santa Maria Maggiore, em Assis; jovem pode ser primeiro santo millenial da Igreja Católica Imagem: Matteo Berlenga/Reuters

Quem é Carlo Acutis

Nascido no Reino Unido, Acutis cresceu em Milão, na Itália, e suas habilidades com a tecnologia eram consideradas excepcionais. Ele ficou conhecido como "padroeiro da internet", pois usava as redes sociais para evangelizar e tinha conhecimentos em ciências da computação.