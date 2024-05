Embaixador deixa Israel: o que isso significa e qual a gravidade do gesto?

O papel do embaixador

O Chefe de Missão Diplomática Permanente, o embaixador, é a principal autoridade do Brasil no país em que ele reside. Chefe do corpo diplomático, sua principal função é representar o país e melhorar a relação com a nação em questão.

Entre suas funções, estão:

a política (acompanhar a conjuntura política, social e econômica do país e estabelecer laços);

a comercial (promover interesses do Brasil com o país);

a administrativa (manutenção do patrimônio nacional);

entre outros pontos como divulgação da cultura nacional.

O auxílio a brasileiros residentes no exterior cabe aos consulados.

O que aconteceu

Em decreto publicado hoje no Diário Oficial da União, Lula nomeou o embaixador do Brasil Frederico Meyer como representante do país na Conferência de Desarmamento da ONU. Com essa decisão, o diplomata é retirado de forma definitiva de Israel, posto que ocupava até fevereiro.