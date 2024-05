Israel votará lei para considerar agência da ONU 'organização terrorista'

O objetivo deste projeto de lei é declarar a UNRWA como uma organização terrorista para todos os efeitos e propósitos, bem como ordenar o término das relações [e da cooperação] do Estado de Israel com a agência, direta ou indiretamente. MK Yulia Malinovsky, membro do Parlamento, ao justificar o projeto

Agência esteve no centro de uma polêmica em janeiro. Na época, Israel acusou 12 funcionários de envolvimento no ataque do Hamas que matou cerca de 1.160 pessoas em solo israelense, a maioria civis.

A ONU demitiu os envolvidos e abriu uma investigação interna para avaliar a neutralidade da agência, que foi dirigida pela ex-ministra de Relações Exteriores da França, Catherine Colonna.

Cerca de 15 países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, suspenderam o financiamento à UNRWA após as acusações israelenses. Canadá e Suécia também estavam nesse grupo, mas retomaram o envio de ajuda à agência. Em abril, a ONU decidiu arquivar uma das investigações contra a agência por falta de provas.