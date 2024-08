Abortos aumentaram desde fim do direito a procedimento nos EUA

Com proibição vários estados, 19% dos abortos são feitos por telemedicina. Médicos de estados em que a operação ainda é permitida orientam mulheres de estados com proibições ou restrições a realizarem abortos em casa, muitas vezes com o uso de pílulas abortivas que prescrevem. "O aborto por telemedicina está fazendo uma diferença crítica para as pessoas que buscam atendimento ao aborto neste ambiente cada vez mais restritivo", diz o Dr. Ushma Upadhyay, membro da organização.

O atendimento ao aborto oferecido por telemedicina por provedores que operam sob as proteções da lei de proteção é uma tábua de salvação para mulheres, homens transgêneros e indivíduos de gênero não binário em estados com proibições ao aborto, cuja próxima melhor opção pode ser viajar centenas de quilômetros para chegar a uma clínica de aborto.

Dra. Angel Foster, cofundadora do Projeto de Acesso ao Aborto de Massachusetts