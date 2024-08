Juiz decide que Harvard deve responder por antissemitismo contra alunos

O juiz Richard Sterns decidiu que a Universidade Harvard deve responder por antissemitismo após alguns alunos judeus dizerem que foram atacados por manifestantes pró-Palestina no campus.

O que aconteceu

Harvard "falhou com seus estudantes judeus", decide juiz. Para Richard Sterns, a universidade agiu com indiferença perante as reclamações de alunos judeus que se sentiam "inseguros" no campus. "Os protestos, às vezes, foram confrontacionais e fisicamente violentos, e os demandantes temem legitimamente sua repetição", escreveu Sterns. "Os demandantes alegaram plausivelmente que foram submetidos a assédio severo, generalizado e objetivamente ofensivo."

Harvard alegou liberdade de manifestação. Em sua defesa, a universidade afirmou que não impediu os protestos para manter os direitos de expressão dos manifestantes, que pediam o fim da ocupação de Israel na Palestina.