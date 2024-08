Blinken afirma que Netanyahu apoia o plano dos EUA para trégua em Gaza

"Consideramos Benjamin Netanyahu plenamente responsável pelo fracasso dos esforços dos mediadores, pela obstrução de um acordo e pelas vidas dos reféns, que correm o mesmo perigo que o nosso povo", respondeu o grupo islamista, que não participou das conversações no Catar, em comunicado.

O Hamas pede a implementação do plano apresentado por Biden no final de maio. Ele que prevê uma primeira fase de seis semanas de trégua com a retirada israelense das zonas densamente povoadas de Gaza e a libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro. Em uma segunda fase, a proposta inclui a retirada total das tropas israelenses de Gaza.

Apesar de tudo, Joe Biden afirmou no domingo que uma trégua em Gaza "ainda é possível" e que o seu país não se dará por "vencido".

Devastação em Gaza

No ataque de 7 de outubro, milicianos islamistas do Hamas mataram 1.198 pessoas, a maioria civis. Eles também sequestraram 251 pessoas no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Do número total de pessoas raptadas, 111 permanecem em Gaza. Todavia, 39 delas foram declaradas mortas pelo Exército de Israel.