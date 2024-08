Restaurante cobra R$ 362 para cortar bolo e surpreende cliente na Itália

Cliente disse que garçons zombaram dela após reclamação sobre a cobrança do serviço. "Eles me disseram que é assim que funciona naquele restaurante", declarou.

Empresária desabafou sobre situação em um grupo no Facebook. "Não esperava tanto alvoroço: considero aquele valor desproporcional ao serviço prestado e por isso quis mostrar o recibo em um grupo do Facebook. Acompanhei a minha avó ao caixa e ela quis pagar a todo custo. Quem me deu a conta me disse que é hábito do lugar cobrar uma taxa para servir a sobremesa. Na minha opinião, é um exagero", disse Geca ao La Nazione.

Restaurante confirmou a cobrança pelo corte do bolo. O estabelecimento disse que é uma regra do local. Porém, o proprietário, que não estava presente no momento do caso de Gessica e preferiu não se identificar, afirmou que a satisfação do cliente está em primeiro lugar e que os seus funcionários poderiam ser menos rígidos na situação e oferecido um desconto. "É melhor ter prejuízo de 50 euros e deixar as pessoas felizes do que lidar com um mal-entendido em que todos saem prejudicados."

Proprietário do restaurante ainda falou ao Corriere Fiorentino que tem custos diversos no estabelecimento e, por isso, a cobrança desse serviço é realizada. "Não cobramos couvert e servimos, principalmente, pratos de produção própria, por isso tentamos desanimar quem traz coisas de fora. Se considerarmos que em Arezzo o couvert médio é de 2,5 euros por pessoa, não há esta grande diferença. O meu restaurante é responsável pelos custos do empregado que serve a mesa, da máquina de lavar louça e outros serviços relacionados. De alguma forma, temos que recuperá-los."