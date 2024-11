Tesouros nacionais são roubados de museu na França: 'Prejuízo milionário'

Ladrões armados roubaram joias consideradas um tesouro nacional e avaliadas em vários milhões de euros de um museu francês, disseram várias fontes à AFP nesta sexta-feira (22), em um assalto aparentemente bem planejado.

Por volta das 16 horas de quinta-feira, os ladrões chegaram em motocicletas ao museu de arte sacra de Hiéron, na cidade de Paray-le-Monial, disse à AFP o prefeito Jean-Marc Nesme.

Três dos assaltantes entraram no museu, que é aberto ao público, usando capacetes, enquanto o quarto estava de guarda do lado de fora, acrescentou Nesme, confirmando uma reportagem do Journal de Saône-et-Loire.