Blue Origin lança foguete de turismo espacial com 6 passageiros

Outras cinco pessoas estavam a bordo. Entre eles, a filantropa, empresária e ex-modelo Nicolina Elrick, o professor universitário Rob Ferl, o empresário Eugene Grin, o cardiologista Eiman Jahangir e o empresário Ephraim Rabin.

Além dos tripulantes de hoje, 37 pessoas já viajaram a bordo da nave New Shepard, incluindo o próprio Jeff Bezos.

Tripulantes que participaram do lançamento de hoje da Blue Origin Imagem: Blue Origin/Divulgação

Bezos mira a concorrente Space X

A Blue Origin e SpaceX, do bilionário Elon Musk, tentam chegar à Lua. Bezos tem investido no lançamento de foguetes e vê as curtas excursões da nave New Shepard como um trampolim para ambições maiores, incluindo o desenvolvimento de um foguete pesado completo e de um módulo lunar.

Em março, um porta-voz da Blue Origin declarou que a expectativa é que o módulo pouse na Lua entre 12 e 16 meses, ou seja, até julho de 2025.