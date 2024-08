Pela 2ª vez, SpaceX adia lançamento de missão que levará astronautas para 'caminhada' no espaço

A primeira viagem do Programa Polaris Dawn organizada pela empresa de tecnologia Space X, teve a data de lançamento novamente adiada. A missão, cujo objetivo é validar a tecnologia para levar civis até o espaço e promover uma "caminhada" de astronautas fora da terra, teve a data alterada pela segunda vez em função de condições meteorológicas.

Por meio de uma publicação na rede social X, antigo Twitter, a empresa comunicou a suspensão do lançamento previsto para a madrugada desta quarta-feira, 28. "Devido às previsões meteorológicas desfavoráveis para as áreas de aterrissagem do Dragon no largo da costa da Flórida, estamos suspendendo as oportunidades de lançamento do Falcon 9 do Polaris Dawn esta noite e amanhã", disse o comunicado. A empresa afirmou que equipes permanecem monitorando previsões do clima até a obtenção de condições favoráveis para lançamento e retorno da missão.

Inicialmente, Polaris Dawn tinha como data de lançamento a madrugada da última terça-feira, 27, mas problemas técnicos levaram ao primeiro adiamento.