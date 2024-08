Mulheres trancam criança que chorava em banheiro de avião: 'Queria acalmar'

"Muitos passageiros estavam usando lenços para tapar os ouvidos", argumentou a mulher na publicação feita no Douyin, versão chinesa do TikTok. "Alguns tinham ido para a parte de trás do avião para fugir do barulho."

Alguns usuários da rede social foram além dos comentários críticos. Segundo o jornal chinês, eles registraram boletins de ocorrência contra as duas mulheres e publicaram as fotos para comprovar.

O departamento de segurança do Aeroporto de Guizhou não denunciou as passageiras formalmente. O órgão confirmou que a avó da criança permitiu que as duas interviessem.

A Juneyao Airlines, responsável pelo voo, disse que a avó da criança acompanhou as mulheres até o banheiro e ficou do lado de fora.