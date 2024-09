Drone com câmera térmica ajuda a achar menino de 3 anos perdido em milharal

Polícia solicitou um operador de drone para auxiliar nas buscas, "dadas as condições noturnas e a grande área a ser pesquisada". O drone começou a mapear a área em poucos minutos, diz a polícia. Bombeiros também foram chamados para aumentar o efetivo de agentes a pé.

Às 21h30, o drone localizou um ponto de calor a 800 metros da casa. Agentes seguiram a localização do drone e encontraram a criança às 21h46 sem ferimentos.

Menino foi levado de volta aos pais. "Sem o uso do drone de imagem térmica, provavelmente os delegados e outros socorristas levariam horas para vasculhar todo o milharal e o resultado poderia ter sido diferente", afirmou o Gabinete do Xerife do Condado de Fond du Lac, em comunicado.