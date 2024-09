Quem comeu quem? O intrigante fóssil de vaca-marinha, crocodilo e tubarão

Nós interpretamos isso como resultado de predação ativa devido à semelhança com aquelas [marcas] produzidas quando um crocodilo segura uma presa [...] Este tipo de marca só é produzido por mordeduras nas quais são executadas ações subsequentes de rasgar, rolar ou agarrar

Trecho do estudo

Em comunicado, os pesquisadores detalharam a sequência feita pelo crocodilo no ataque. A marca visível e profunda dos dentes do predador no rosto da vaca-marinha sugere que o crocodilo tentou agarrar a presa pelo focinho na tentativa de sufocá-la. "Duas outras grandes incisões indicam que o crocodilo arrastou a vaca-marinha e a atacou. Outras marcas nos fósseis sugerem que o crocodilo pode ter realizado um "rolo mortal" enquanto agarrava a vaca-marinha". De acordo com os paleontólogos, a tática de "rolo mortal" é um comportamento observado nos crocodilos modernos.

Mordidas de tubarão também foram observadas. As marcas feitas por um tubarão-tigre (Galeocerdo aduncus) foram encontradas com "distribuição irregular" em todo o fóssil analisado. Além das marcas, os especialistas encontraram um dente isolado do predador preso ao esqueleto. Acredita-se que a vaca-marinha foi morta pelo crocodilo e sua carcaça foi devorada pelo tubarão-tigre, conhecido por se alimentar, principalmente, de restos mortais de animais encontrados no mar.

Fóssil encontrado guarda perfurações de mordidas de crocodilo (registradas nas imagem na fileira de cima) e de tubarão (na fileira de baixo) Imagem: Divulgação/Journal of Vertebrate Paleontology

Na imagem acima, os pesquisadores indicam as marcas encontradas. Na fileira de cima, as perfurações feitas pelo crocodilo. A imagem correspondente à letra C (último quadro à direita), mostram o rasgo feito pelo predador. Na fileira de baixo, as imagens representam o ataque do tubarão: nas letras E e F, as mordidas na região da costela da vaca-marinha. Na letra G, o exemplar de dente do tubarão-tigre encontrado na presa.

Evidência foi coletada em 2019 pelos autores do estudo junto a outros colaboradores. Segundo Marcelo R. Sanchez-Villagra, co-autor do estudo, um fazendeiro local notou algumas "pedras incomuns" no local. "Intrigados, decidimos investigar. Inicialmente, não estávamos familiarizados com a geologia do local, e os primeiros fósseis que desenterramos foram partes de crânios. Levamos algum tempo para determinar o que eram: restos de vacas-marinhas, que têm uma aparência bastante peculiar".