Salvos pelo 'nojo': crocodilos escapam da morte após pesquisa científica

Sapos-cururus foram modificados em laboratório. Os cientistas removeram as glândulas que secretam o veneno de 2.395 sapos, que foram expostos aos crocodilos na região de Kimberley, hábitat natural do réptil. Para que os animais aprendessem que aquela não era uma presa que devia ser ingerida, foi injetado um produto químico indutor de náuseas nas carcaças dos sapos. Assim, caso um crocodilo comesse um daqueles sapos-cururus, se sentiria enjoado, mas não correria risco de morte. Com a técnica, os crocodilos passaram a relacionar o consumo de sapo-cururu com sintomas de intoxicação alimentar.

Iscas de frango também foram oferecidas. Chamadas de "iscas de controle", pedaços de frango sem nenhum tipo de indutor de náuseas foram disponibilizados junto com os sapos modificados. Segundo os registros do estudo, os crocodilos deixaram de comer os sapos, mas continuavam comendo as iscas de frango.

Parceria com guardas florestais foi fundamental no projeto. Além de trabalhar na captura dos sapos que seriam utilizados no estudo, os Bunuba eram responsáveis por pendurar e substituir as iscas nas margens dos rios, monitorando a resposta dos crocodilos.

Nos primeiros três dias, percebemos que os crocodilos comiam os sapos-cururus e iam embora. Depois, percebemos que eles sentiam o cheiro dos sapos-cururus antes de comer e, no último dia, percebemos que eram principalmente as iscas de frangos que estavam sendo comidas.

Paul Bin Busu, coordenador dos guardas florestais que participaram do estudo

Guardas florestais (à esquerda na imagem) auxiliaram a bióloga Georgia Ward-Fear (à direita) no projeto Imagem: Divulgação/Universidade Macquarie

Eficácia da técnica foi comprovada no estudo. Câmeras instaladas nos locais em que as iscas foram oferecidas ajudaram os guardas florestais e os cientistas a descobrirem que as taxas de mortalidade dos crocodilos foram "bastante reduzidas" nos locais em que os sapos modificados haviam sido expostos. "Nossas iscas evitaram completamente mortes em áreas onde os sapos-cururus estavam chegando e diminuíram as mortes em 95% em áreas onde os sapos estavam já há alguns anos", explicou Georgia em um comunicado oficial.