Campanha de Kamala vende pulseiras da amizade após apoio de Taylor Swift

Campanha de Kamala Harris põe à venda pulseirinhas da amizade da Taylor Swift Imagem: Reprodução

Taylor declarou apoio à democrata após o debate de ontem. Foi o primeiro encontro entre Kamala e Donald Trump desde que ela assumiu a vaga deixada por Joe Biden.

A esperança é de que Taylor possa atrair votos, principalmente de jovens que não iriam às urnas. Especialistas avaliam que a eleição deve ser acirrada.

Em seu anúncio, Taylor citou um vídeo falso que a colocava como apoiadora de Trump. A imagem foi compartilhada pelo republicano. "Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade", disse.

Como muitos de vocês, assisti ao debate desta noite. Se ainda não o fez, agora é um ótimo momento para pesquisar sobre as questões em pauta e as posições que esses candidatos assumem sobre os tópicos que mais lhe interessam. Como eleitora, faço questão de assistir e ler tudo o que posso sobre as políticas e os planos propostos para este país.