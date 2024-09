Biden é fotografado com boné da campanha de Trump durante evento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi fotografado nesta quarta-feira (11) com um boné da campanha do candidato republicano Donald Trump durante um evento no quartel do Corpo de Bombeiros de Shanksville, na Pensilvânia.

O que aconteceu

Imagem circulou entre apoiadores de Trump um dia após debate da ABC News. Na terça-feira (10), o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris ficaram frente a frente pela primeira vez em debate presidencial. Eleições acontecem em 5 de novembro.

A campanha de Trump compartilhou a fotografia nas redes sociais. Na publicação, a equipe agradeceu o "apoio" do presidente.