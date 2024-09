Mãe do jovem que matou 4 em escola nos EUA diz que filho não é um 'monstro'

A mãe do adolescente de 14 anos que matou quatro pessoas em um ataque a tiros em uma escola da Geórgia, nos Estados Unidos, pediu desculpas às famílias das vítimas em uma carta aberta.

O que aconteceu

Marcee Gray diz que o filho Colt Gray não é um monstro. "Ele é meu bebê mais velho. Ele é quieto, atencioso, carinhoso, engraçado e extremamente inteligente. Por favor, rezem por ele e pelo resto da nossa família, assim como eu estou rezando por todos vocês a cada momento de cada dia".

Ela escreveu que, se pudesse, tomaria o lugar de Mason e Christian, os dois alunos de 14 anos que morreram no tiroteio. "Como mãe, eu sempre disse que a perda de um dos meus filhos seria a única coisa da qual eu não conseguiria me recuperar. Eu sinto toda a sua dor e devastação. Eu sofro e choro com você."