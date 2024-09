Avião sofre falha e pousa com apenas uma roda nos EUA; veja o vídeo

Um avião de pequeno porte sofreu uma falha e precisou pousar com apenas uma roda nos Estados Unidos na última terça-feira (17).

O que aconteceu

Avião decolou do Aeroporto Internacional de Logan, em Boston, com destino a Bar Harbor, no Maine, distante 315 km. Quando já estava no ar, a aeronave Cesnna 402 da Cape Air precisou retornar ao aeroporto de onde havia decolado devido a falha, segundo informações da NBC Boston.

Cesnna aterrissou com apenas um dos trens de pouso funcionando. Câmeras de segurança registraram o momento da aterrisagem, quando uma das asas da aeronave chega encostar na pista.