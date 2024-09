Babá gravada nua por câmera escondida de patrão será indenizada em R$ 15 mi

Empresário foi preso março de 2021 sob acusação de vigilância ilegal, que é passível de até 4 anos de prisão. Porém, ele foi liberado em seguida sob condição de ter acompanhamento por um ano e cumprisse dois anos de liberdade condicional, sem novas ocorrências criminais. Ele chegou confessar o crime no andamento do processo.

"Não é o suficiente para toda a situação pela qual passei nesses três anos. Não é o suficiente." Kelly ainda disse ao New York Post que ficou raiva da decisão da Justiça "porque o dano que ele me causou é irreversível" e Michael deveria ficar preso.

Babá disse que está falando do caso "para encorajar muitas au pairs e também imigrantes que foram vítimas de abuso". "Não fiquem quietas. Não tenham medo de denunciar seu agressor", acrescentou. A defesa do empresário não foi encontrada para pedido de posicionamento.

Entenda o caso

A vítima passou por treinamentos em uma empresa de au pair, que intermediou a ida dela aos EUA e o trabalho na casa de Michael. A empresa colocou Kelly em contato com a família de Michael para trabalhar na residência dos pais da esposa do empresário, onde eles viviam em razão de uma reforma na mansão do casal. A babá cuidava dos quatro filhos do casal.

Babá disse que flagrava o empregador em seu quarto com frequência. Conforme o processo judicial, o empregador mexia no detector de fumaça no teto que "frequentemente estava sendo reposicionado". Menos de três semanas depois do início do trabalho, a vítima mexeu no detector e encontrou uma câmera com um cartão de memória e diversas gravações dela no cômodo.