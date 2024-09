CEO nega que empresa tenha agido para tornar X disponível no Brasil

O CEO da empresa de servidores Cloudflare, Matthew Prince, negou nesta segunda-feira (23) que a empresa tenha agido para que o X (antigo Twitter) voltasse a funcionar no Brasil e também refutou a suposta ajuda da empresa à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para derrubar a plataforma novamente. A fala foi concedida em entrevista à Bloomberg.

O que aconteceu

A Anatel contou com apoio da empresa americana Cloudflare, segundo apurado pela jornalista Andreza Matais, colunista do UOL. Na quinta-feira (19), em nota, a agência disse que o bloqueio foi restabelecido. "Com o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudflare, foi possível identificar mecanismo que, espera-se, assegure o cumprimento da determinação, com o restabelecimento do bloqueio." Na ocasião, a Anatel também acusou o X de ter uma "intenção deliberada" de descumprir a ordem do STF para bloquear a rede social no país.

"Não sei do que as autoridades brasileiras estão falando", disse Prince. "Não trabalhamos especificamente com elas para bloquear X ou para tornar X disponível novamente no Brasil."