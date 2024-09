Homem é encontrado após 70 anos de buscas com ajuda de teste de DNA online

Em 2020, a sobrinha do homem, Alida Alequin, de 63 anos, fez um teste de DNA online. ''Só por diversão'', contou ao Mercury News, mas o exame mostrou uma correspondência de 22% com um homem até então desconhecido. Na época, a informação não rendeu nenhuma resposta aprofundada.

Quatro anos depois, ela retomou os esforços de busca, motivada por um documentário. Alida e suas filhas começaram a procurar o nome do homem que apareceu no teste e a fazer pesquisas, inclusive na Biblioteca Pública de Oakland, onde encontrou fotos dele.

As descobertas foram levadas novamente à polícia. Os agentes acharam relevante as pistas e abriram um novo caso. Em junho, os agentes encontraram Luis, mas as investigações a respeito do sequestro ainda seguem em andamento, segundo o Mercury News

Reencontro aconteceu no dia 24 de junho. "Eu sempre estive determinada a encontrá-lo, e quem sabe, com minha história por aí, isso poderia ajudar outras famílias passando pela mesma coisa. Eu diria: não desista'', relatou Alida.