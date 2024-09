Após escândalo, republicanos isolam candidato que se disse 'negro nazista'

Candidato teria publicado ofensas à Martin Luther King Jr. e à comunidade negra. "Eu não estou na KKK [Ku Klux Klan, organização terrorista de supremacista branca], eles não deixam negros participarem", teria lamentado. O republicano, que pode ser o primeiro governador negro da Carolina do Norte, também teria chamado Martin Luther King Jr. de "bastardo comunista" e "pior que um verme".

Republicano negou as acusações e as caracterizou como "mentiras obscenas de tabloides". Na quinta-feira (19), último dia do prazo para Robinson se retirar da disputa pelo governo, ele publicou um vídeo afirmando que não desistiria da eleição: "nós vamos continuar nessa corrida, estamos aqui para ganhar, e sabemos que, com sua ajuda, nós vamos ganhar".

Partido Republicano da Carolina do Norte defendeu candidato acusando democratas de realizarem uma campanha difamatória. "Mark Robinson negou categoricamente as acusações feitas pela CNN, mas isso não vai fazer com que a esquerda pare de tentar demonizá-lo através de ataques pessoais", escreveu o partido.

Afastamento de Trump

Vice-governador tem histórico de polêmicas. Robinson já zombou publicamente de sobreviventes de tiroteios em escolas, menosprezou movimentos pelos direitos civis e mudou de opinião sobre o aborto. Em 2020, ele defendia que o procedimento fosse proibido em todos os casos, sem exceções. No entanto, em 2022, o candidato admitiu que havia pagado pelo aborto para sua então namorada nos anos 1980 — algo de que se arrepende muito. Atualmente, defende que o aborto seja permitido antes dos primeiros batimentos cardíacos do feto ou em casos de estupro, incesto e risco de vida da mãe.

Apesar das controvérsias de Robinson, Trump havia se aliado ao político na tentativa de ampliar seu apoio entre os eleitores negros. Em março, durante um comício, o ex-presidente descreveu o colega como "Martin Luther King com esteroides" e disse que Robinson era duas vezes melhor que o ativista. Antes da denúncia, o atual vice-governador tinha comparecido à maioria dos eventos trumpistas na Carolina do Norte, e chegou a subir no palco em alguns deles.