José Padilha: É fácil criticar Lula sobre Ucrânia, mas Trump diz o mesmo

Lutar até o fim e perder ou fazer um acordo nos termos em que os americanos vão propor para ele. Não tem outro jeito, porque a União Europeia não vai suprir os armamentos que o Zelensky precisa, e a Inglaterra tira o corpo fora sem os Estados Unidos. O Zelensky está na mão do governo americano. Ele está vindo aqui tentar conversar com o Trump e fazer um certo tipo de defesa preventiva do futuro, se o Trump for eleito. Mas não tem jeito.

Primeiro, porque o Trump não é confiável. Assim como os Estados Unidos entraram em um acordo com o Irã, entraram no Acordo de Paris sobre o clima e o Donald Trump rasgou os contratos, ele vai falar qualquer coisa para o Zelensky e vai fazer o que precisar e quiser fazer. Ele é favorável e amigo da Rússia. Eu acho que o Zelensky tinha que fazer isso, mas não vai adiantar nada se o Trump ganhar. Se o Trump ganhar, ele vai forçar um acordo e vai acontecer esse acordo.

José Padilha

O comentarista lembrou que Zelensky critica o presidente brasileiro, mas não faz o mesmo com o ex-presidente americano.

É fácil criticar o Lula porque o Lula não manda arma para o Zelensky, o Zelensky não depende do Lula para nada. O Trump fala o mesmo que o Lula, e o Zelensky não o critica com veemência. Porque, se o Trump se eleger, a Ucrânia está na mão do Trump.

José Padilha

