Extrema direita vence eleições no Legislativo da Áustria

O FPO (Partido da Liberdade da Áustria), de extrema direita, conquistou as eleições legislativas na Áustria, neste domingo (29). Agora, se a sigla conseguir formar a base de coalizão, essa será a primeira vez que a direita radical irá governar o país desde a Segunda Guerra Mundial.

O que aconteceu

FPO é liderado por Herbert Kickl, ex-ministro do Interior e político controverso. O partido garantiu pelo menos 28,8% dos votos, ficando à frente do OVP (Partido Popular Austríaco, governista e também de direita), com 26,3%, segundo a rede de TV ORF. Os sociais-democratas de centro-esquerda ficaram atrás, com 21,1%.

O Conselho Nacional tem 183 assentos e os parlamentares têm direito a um mandato de cinco anos.