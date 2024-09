EUA autorizam forças militares a reforçar presença no Oriente Médio

O aiatolá Ali Khamenei garantiu apoio ao Hezbollah. Líder supremo do Irã, ele disse que "todas as forças de resistência regionais" estão apoiando o grupo. Khamenei afirmou também que o destino da região "será determinado pelas forças de resistência, no topo das quais está um Hezbollah vitorioso".

O Irã, inclusive, pediu uma reunião de emergência na ONU. A petição foi feita por meio de uma carta escrita pelo enviado iraniano à ONU, Amir Saeid Iravani. No texto, ele pede ao Conselho que "tome ações imediatas e decisivas para deter a agressão contínua de Israel e impedir que a região seja arrastada para uma guerra total".

O ataque contra o líder do Hamas, por sua vez, foi feito no sul da Síria. De acordo com as forças israelenses, Ahmad Muhammad Fahd foi morto "enquanto planejava um ataque terrorista". Ainda segundo as IDF (Forças de Defesa de Israel, na sigla em inglês), o Exército vai continuar trabalhando para "eliminar os terroristas do Hamas" onde quer que estejam.

Os ataques ocorreram horas após discurso de premiê na ONU. Na sexta (27), na Assembleia Geral, Benjamin Netanyahu defendeu as guerras contra Hamas e Hezbollah e disse que, se o movimento palestino "permanecer no poder", vai se reagrupar e atacar Israel novamente. Sobre os libaneses, afirmou: "Continuaremos destruindo o Hezbollah até que todos os nossos objetivos sejam alcançados".