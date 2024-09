Brasileira perde cunhado e sobrinhas no Líbano: 'Acabou com a minha vida'

Cunhado e sobrinhas de Leila eram cidadãos brasileiros. A família estava tentando obter a cidadania também para Husni, mas não deu tempo. "É muito difícil falar. Meu coração não aguenta mais, está muito machucado. Depois desse trauma, só quero ficar ao lado dela [Raquel]", disse Leila, emocionada.

Internada em Balbeque, Raquel fez um apelo ao governo. Para a brasileira, a melhor coisa que a embaixada em Beirute e o Itamaraty podem fazer agora é achar um lugar seguro para abrigar seus cidadãos "que não têm nada a ver com essa guerra" no Líbano. "Não sei nem o que dizer. Estou muito, muito mal. Todos morreram: meu neto, duas filhas, meu marido", lamentou Raquel.

Leila e Raquel moram há quase 30 anos no Líbano. As irmãs saíram do Brasil aos 26 e 20 anos, respectivamente, após se casarem com libaneses, segundo a reportagem. Seus pais deixaram bens no Brasil, e as duas vinham tentando acessar alguns fundos que estão no inventário. "Queríamos garantir um futuro bom para eles [nossos filhos] viverem uma vida diferente dessa vida aqui", explicou Leila.

[Nossos filhos] Não viram nada da vida, só guerras e bombas o tempo todo. (...) Ainda não acredito que eles morreram, meus sobrinhos. Acabou com a minha vida. Desde criança, convivi com eles, pegava no colo... E agora, foram embora.

Leila Chanarek Hamia, brasileira que mora no Líbano

Quando os ataques começaram, a gente estava na varanda e vimos os mísseis e os caças. Corri e me joguei no colo da minha avó Raquel porque o barulho das explosões estava muito alto. Minha mãe se foi e ela era tudo para mim. O que pode sobrar de bonito nessa vida se ela foi embora?

Neta de Raquel Chanarek Hamia, cujo nome não foi divulgado