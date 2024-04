Ingleses usam pássaros para chá revelação e geram revolta em ambientalistas

O pombo estava gravemente doente e desnutrido. Encontrado caído em uma rua, ele foi levado para o Hospital da Vida Selvagem de Leicestershire, mas não sobreviveu.

Os pássaros podem se intoxicar com a tinta. Seja pela absorção de toxinas pela pele, seja pela ingestão de substâncias ao tentar remover as manchas com o bico. Além disso, pintá-los os torna mais vulneráveis a predadores. Isso dificulta sua sobrevivência na natureza, explica o hospital, em um post no Facebook.

A morte de outro pombo, nos EUA, já havia chamado a atenção dos ambientalistas britânicos. Em fevereiro, um pombo chamado Flamingo, resgatado de um parque na cidade de Nova York, morreu depois de também ter sido tingido de rosa como parte de uma cerimônia de suspeita de revelação de gênero.