EUA querem coordenar resposta ao Irã com Israel, diz Casa Branca

Pentágono afirma que ataque foi duas vezes pior que ataque iraniano com drones em abril. Na época, o Irã lançou 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos, mas a maioria deles foi interceptado. Nenhuma morte foi registrada.

Biden e Kamala tiveram reunião sobre ataques. A Casa Branca anunciou que Joe Biden e Kamala Harris estavam "monitorando o ataque iraniano contra Israel" e que o democrata "direcionou ajuda militar dos Estados Unidos para auxiliar a defesa de Israel contra os ataques e derrubar mísseis".

Em resposta, milícias do Iraque afirmaram que tornarão EUA um alvo em caso de ataque ao Irã. "Se os americanos realizarem uma ação hostil contra o Irã ou se o inimigo sionista usar o espaço aéreo iraquiano para bombardear território iraniano, todas as bases e todos os interesses americanos no Iraque e na região serão um alvo para nós", publicou o Órgão de Coordenação do movimento Resistência Iraquiana.

Governo iraniano atacou Israel e alegou revide

Irã lançou mísseis contra território israelense. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou que disparou dezenas de mísseis contra Israel nesta terça-feira (1º) em resposta a mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah.

Os ataques teriam ocorrido em duas ondas, com uma diferença de dez minutos entre as duas. Os iranianos alertaram que essa seria apenas a primeira onda de ataques e seria uma resposta aos assassinatos dos líderes do Hezbollah e Hamas.