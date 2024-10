Oriente Médio: Irã mostra a cara, e Israel avança a linha azul da ONU

Haniyeh foi assassinado em Teerã, em 31 de julho, logo depois de haver participado da cerimônia de posse do presidente iraniano.

Pela morte de Haniyeh e afronta à soberania territorial do Irã, a resposta bélica foi branda. Usou-se, no âmbito da União Europeia, a expressão "simbólica".

O ponto a ressaltar no ataque de hoje é que ele foi motivado por solidariedade ao Hezbollah pela morte de Hassan Nasrallah e pelos ataques de Israel.

No particular, o ataque de hoje representa um pouco mais. O Irã, que financia, instrui, prepara e apoia o Hamas, o Hezbollah, os houthis do Iêmen e as milícias do Iraque, viu-se obrigado a marcar posição.

Antes de morrer, Nasrallah, como ressaltado em colunas anteriores, estava decepcionado com o Irã pela demora do país em entrar na guerra, ao lado dos seus aliados-dependentes.

Agenda da guerra

A resistência à invasão do sul do Líbano pelo Hezbollah continuará sob o comando de Naim Qassem. Ele ainda estará no cargo de vice-chefe do Hezbollah.