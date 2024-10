Exército de Israel ordena evacuação de mais de 20 vilas no sul do Líbano

As Forças de Defesa de Israel ordenaram a evacuação imediata de 25 vilas na região sul do Líbano.

O que aconteceu

Vilas com ordem de evacuação ficam ao norte do rio Awali. O aviso foi dado nesta terça-feira (1), em mais um dia de escalada de conflitos no local, pelas redes sociais.

"Avisaremos quando for seguro voltar para casa", diz trecho do aviso. A orientação do Exército também pede que moradores da região não se dirijam ao sul do país, pois isso "pode colocar suas vidas em risco".