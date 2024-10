Ataque do Irã contra Israel repercute entre autoridades internacionais

Rússia avalia que ataque ressalta crise na política externa americana. Em comunicado oficial, o Kremlin afirmou que a situação no Oriente Médio evidencia o "fracasso total" da política dos Estados Unidos.

União Europeia vê risco de ataques "saírem de controle". O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que "a UE segue plenamente comprometida a contribuir para evitar uma guerra regional". Par ele, "o perigoso ciclo de ataques e represálias corre o risco de sair do controle. É necessário um cessar-fogo imediato em toda a região".

Primeiro-ministro inglês conversou com Netanyahu. Keir Starmer condenou o ataque iraniano e pediu uma desescalada dos conflitos na região. Segundo a Sky News, Starmer ligou para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e para o rei da Jordânia, Abdullah II.

Alemanha pediu que Irã pare com ataques. Em publicação nas redes sociais, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, escreveu: "Condeno o ataque em curso nos termos mais fortes possíveis. Advertimos fortemente o Irã contra esta escalada perigosa. O Irã deve parar imediatamente o ataque. Ele está levando a região ainda mais para o abismo".

Meloni condenou ataque e pediu reunião de emergência. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou uma reunião emergencial com os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, Guido Crosetto e Antonio Tajani, respectivamente, logo depois do início das ofensivas de Teerã. "Ao condenar o ataque iraniano a Israel, o governo italiano expressa profunda preocupação com os desenvolvimentos em curso e lança um apelo à responsabilidade de todos os atores regionais, pedindo que evitem uma nova escalada", disseram.

Retaliação a mortes de líderes do Hamas e Hezbollah

Irã lançou mísseis contra território israelense. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou que disparou dezenas de mísseis contra Israel nesta terça-feira (1º) em resposta a mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah.