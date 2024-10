Lula critica inação de Conselho da ONU sobre Israel: 'Não tem autoridade'

O presidente Lula (PT) voltou a criticar o Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas) por não interferir nos ataques de Israel contra outros países no Oriente Médio.

O que aconteceu

Lula tem cobrado com frequência ações da organização no combate às guerras. "É inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente numa mesa para conversar ao invés de só saber matar", disse Lula, em viagem ao México, nesta terça (1º).

O brasileiro também tem sido uma das principais vozes internacionais contra as ações do premiê Benjamin Netanyahu, mas o tom voltou a subir com os ataques ao Líbano. Até esta manhã, cerca de 3.000 brasileiros que moram no Líbano já pediram ajuda para deixar o país diante da escalada de violência na região, segundo informações do governo do Brasil.