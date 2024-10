EUA: Oriente Médio abre debate de candidatos a vice, mas tem pouco espaço

Vance tem 40 anos e nasceu em Middletown, Ohio. Ele é senador pelo estado onde nasceu desde 2023. Em seu site, J.D. se apresenta como "conservador outsider, fuzileiro, empresário e autor".

J.D. tem três filhos e é formado em direito. Ele e a esposa, Usha Chilukuri Vance, são pais do Ewan, de 7 anos, Vivek, 4, e Mirabel, 2. Vance é formado pela Universidade Estadual de Ohio e pela Faculdade de Direito de Yale.

Sua juventude conturbada foi descrita no livro autobiográfico Hillbilly Elegy, que foi transformado em filme pela Netflix. O filme "Era uma vez um sonho", em português, retrata a história da Família Vance. J.D. e a irmã mais velha foram criados pela mãe, que sofria com o vício em drogas, e pelos avós maternos. Em sua biografia, ele apresenta a avó, apelidada de Mamaw, como sua grande salvadora, pois "seu amor e disciplina o mantiveram no caminho certo".

J.D. mudou de nome após abandono paterno. O candidato a vice foi registrado como "James Donald Bowman", mas decidiu colocar o sobrenome materno após ser abandonado pelo pai biológico.

Vance serviu aos Estados Unidos na Guerra do Iraque. Ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais após se formar no ensino médio.

Candidato a vice já teria comparado Trump a Adolf Hitler. J.D. chamou o ex-presidente de "idiota", "nocivo" e "repreensível" em um post publicado no Twitter e no Facebook, em 2016, e desenterrado por usuários algum tempo depois. O deputado estadual democrata Josh McLaurin, antigo colega de quarto de Vance, também divulgou o print de uma suposta mensagem recebida do republicano. "Eu oscilo entre pensar que Trump pode ser um babaca cínico como Nixon, que não seria tão ruim (e pode até ser útil) ou que ele pode ser o Hitler da América".