Palestino morre após ser atingido durante ataque do Irã contra Israel

A foto do suposto documento de identificação do palestino circula nas redes sociais. O corpo que seria de al-Asali aparece caído e coberto com um lençol, ao lado de um fragmento de míssil.

Em Israel, o serviço de emergência informou que apenas duas pessoas ficaram feridas, em Tel Aviv, durante os ataques. Outras teriam tido apenas ferimentos leves após caírem enquanto corriam em busca de abrigo.

Netanyahu diz que Irã cometeu 'erro grave'

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o Irã cometeu um "grande erro" com o ataque e que "pagará" o preço pela ação.

Promessa de retaliação aos ataques ocorreu em declaração do premiê no início de uma reunião do gabinete de segurança. "O regime no Irã não entende nossa determinação em nos defender e nossa determinação em retaliar nossos inimigos", afirmou o político.

O Irã lançou mísseis em direção a Israel nesta terça, fazendo sirenes de alerta soarem em todo território. O governo de Netanyahu disse que responderá "no momento certo", enquanto a ONU alertou para a escalada do conflito.