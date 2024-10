Israel anuncia ofensiva terrestre no sul do Líbano

Nesta terça-feira, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos alertou para as consequências de uma "invasão terrestre em grande escala" por parte de Israel no Líbano. A missão dos capacetes azuis da ONU no Líbano alertou que qualquer incursão seria "uma violação da soberania libanesa e da sua integridade territorial".

Em Washington, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que concordava com Israel sobre "a necessidade de desmantelar infraestruturas do Hezbollah" para garantir que "não possa realizar ataques semelhantes ao de 7 de outubro nas comunidades do norte de Israel".

Mas defendeu uma "solução diplomática" para garantir a segurança dos civis em ambos os lados da fronteira.

Para amenizar a situação, o embaixador israelense na França, Joshua Zarka, garantiu que seu país "não pretende invadir o Líbano" ou ficar "por meses". Pretende evitar "o erro de 1982", acrescentou, quando Israel invadiu o sul do Líbano e as suas tropas só se retiraram em 2000.

O Irã, um aliado fundamental do Hezbollah e também do Hamas, descartou a possibilidade de enviar combatentes ao Líbano e a Gaza para confrontar Israel. Ainda assim, o secretário de Defesa americano Lloyd alertou Teerã sobre "sérias consequências" se atacar Israel.

A ofensiva israelense continua na Faixa de Gaza, iniciada após o ataque do Hamas em 7 de outubro que deixou 1.205 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses, embora os bombardeios tenham diminuído nos últimos dias.