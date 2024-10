'Redefinição do mapa': por que Irã entrou no centro do conflito com Israel?

'Estamos vendo a redefinição do mapa político do Oriente Médio'

"Redefinição do mapa político". Para Jamil Chade, ataques de Israel contra o Líbano e como o Irã se posiciona no conflito são dois elementos que corroboram a tese de que o mapa político do Oriente Médio irá mudar após a guerra regional.

Essa guerra é uma redefinição do mapa do Oriente Médio. Não das linhas de fronteira --até isso, provavelmente, vai ser redefinido --, mas uma redefinição do mapa político do Oriente Médio. Entender isso é fundamental para entender o que está acontecendo. [...] Não dá para dizer que o Líbano é um país independente e soberano. E isso tudo vai ser colocado em questão.

Jamil Chade

Entenda relação Israel, Líbano e Irã

Israel realizou uma onda de ataques contra o Líbano desde a última semana. O exército informou que atingiu dezenas de alvos do Hezbollah, incluindo integrantes do grupo e armas, que é financiado e armado pelo Irã. Um dos alvos seria Abu Jawad Harikhi, comandante do sistema de mísseis da organização extremista. Ainda não há informações se ele foi atingido.

Como respostas, Hezbollah, grupo financiado pelo Irã, lançou foguetes contra o norte de Israel. Os projéteis atingiram uma base aérea e um campo de aviação nas proximidades da cidade de Afula.