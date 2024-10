Exército de Israel ordena evacuações em Gaza e no Líbano

As Forças de Defesa de Israel (IDF) orientaram que civis abandonassem ao menos quatro áreas da Faixa de Gaza após um bombardeio do Hamas deixar duas pessoas feridas perto de Tel Aviv. Avisos também foram emitidos para o sul do Líbano.

O que aconteceu

Ordens de evacuação seriam "retaliações" a bombardeios que atingiram Israel. Avisos foram emitidos em árabe pelo porta-voz Avichay Adraee nesta segunda-feira (7), dia que marca um ano do ataque terrorista do Hamas que deixou 1,2 mil mortos no país.

"Ataques terroristas serão enfrentados com força extrema", diz comunicado. Segundo Israel, ações focam nas estruturas do Hamas e do Hezbollah nos países vizinhos.