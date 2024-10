Mortos em ataque do Hamas no 7/10 são homenageados com velas e orações

Vir a este ato um ano depois deste terrível massacre que ocorreu em 7 de outubro é muito emocionante, é muito assustador

Solly Laniado, um dos organizadores do evento

Além da guerra contra o Hamas em Gaza, Israel lançou este mês uma sequência de bombardeios mortais contra redutos do Hezbollah no Líbano. Esta semana, também sofreu um ataque do Irã, que lançou cerca de 181 mísseis contra o território israelense em resposta às mortes do chefe do Hezbollah libanês, Hassan Nasrallah, em Beirute, e do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã.

"É um dia difícil", afirmou Omri Sasi, de 35 anos, um dos produtores do festival Nova que sobreviveu ao ataque. Naquele dia, ele perdeu cerca de 50 amigos, inclusive um tio, uma prima grávida e o marido dela. O festival acontecia em campos aos arredores do kibutz Reim, no deserto do Neguev, no sul de Israel.

Em 7 de outubro de 2023, membros do Hamas entraram no sul de Israel, matando quem encontraram pelo caminho. Morreram mais de 1.200 pessoas e 251 pessoas foram sequestradas, das quais 97 seguem cativas em Gaza e 37 teriam morrido, segundo o exército israelense.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel estava "em guerra" e que o objetivo era destruir o Hamas. Desde então, a ofensiva resultou em mais de 42 mil mortos, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde do território palestino, cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

"Um ano se passou desde que a vida parou, os céus escureceram e todos nós testemunhamos a crueldade monstruosa do inimigo que buscava trazer destruição ao povo judeu, ao Estado de Israel e à sociedade israelense", disse o presidente de Israel, Isaac Herzog, que prometeu "abrir espaço para o luto nacional".