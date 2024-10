Mulher grávida foge do Líbano em trabalho de parto para dar à luz no Iraque

Família embarcou em um voo para Najaf, cidade no Iraque localizada a cerca de 160 km ao sul de Bagdá. Foi na cidade de peregrinação xiita e antiga zona de guerra a mais de 1.000 km de casa que Lubana finalmente deu à luz Zahraa, saudável e segura.

O pai do bebê, Fouad Youssef, descreveu os perigos da fuga. "Primeiro, fomos para Tiro [cidade libanesa], mas um bombardeio aconteceu bem perto de nós. Decidimos ir para Beirute, pensando que seria mais seguro, mas mesmo no caminho, um ataque aconteceu perto de nós", disse ele à Reuters. "Durante nossos dois dias de deslocamento, tentei levar minha esposa para um hospital porque seu parto estava difícil. Mas devido ao alto número de feridos, não havia vagas", lamentou.

Mais de um milhão de libaneses fugiram de suas casas desde que Israel intensificou seus ataques aéreos. O movimento extremista Hezbollah tem trocado tiros com forças israelenses ao longo da fronteira entre os países desde 8 de outubro de 2023, um dia após o atentado do Hamas contra Israel.

Mortes no Líbano por ataques de Israel ultrapassam as da guerra de 2006. Para efeito de comparação, as mortes do atual conflito entre Israel e o Hezbollah ultrapassaram o balanço total de óbitos na guerra do Líbano em 2006. Na ocasião, o Exército de Israel invadiu o Líbano para lutar contra o grupo xiita.

Intensificação da ofensiva

O Exército israelense afirmou que intensificou sua ofensiva terrestre no Líbano. Em comunicado, Tel Aviv indicou que "operações limitadas e seletivas contra alvos terroristas e infraestruturas do Hezbollah" estão sendo realizadas no litoral libanês. Na véspera, Israel já havia alertado que em breve operaria "na zona marítima" ao sul do rio Al Awali, e pediu à população que deixasse a área. Enquanto isso, as forças israelenses seguem bombardeando o sul e o leste do Líbano, bem como os subúrbios do sul de Beirute.