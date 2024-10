Invasor de casa que cozinhou para vítima já havia sido condenado 4 vezes

Segunda vítima

Em 29 de julho, o homem invadiu outra casa, segundo a BBC. Desta vez, a vítima recebeu um alerta da invasão no celular e viu Wojnilowicz caminhando pela garagem. Ele usou o chuveiro da casa para lavar e limpar as roupas dele e consumiu alimentos e bebidas.

O invasor ainda usou a banheira de hidromassagem da casa. O genro da segunda vítima foi ao local e encontrou o homem com sinais de embriaguez, enquanto segurava um copo.

Tabitha Walker, advogada do acusado, disse que ele estavam em situação de rua na época das invasões. Ela disse que o cliente se desculpou com as vítimas pelo mal que causou a elas.