Crocodilos escapam de santuário após passagem de furacão no México

Crocodilos escaparam do santuário onde viviam, em Acapulco, no México, durante a passagem do Furacão John no país.

O que aconteceu

Moradores de Acapulco estão em alerta após fuga de crocodilos. Um número indefinido de crocodilos fugiu de fazendas de localizadas na região de Barra Vieja de Acapulco, após as lagoas onde viviam transbordarem. Vários animais foram avistados próximos a casas de moradores e a polícia local está os procurando.

Crocodilos que escaparam não nasceram em cativeiro. Segundo o jornal mexicano El Financiero, alguns espécimes que fugiram dos santuários foram tirados de pessoas que os mantinham em sua casa ilegalmente, enquanto outros foram encontrados em praias do México.