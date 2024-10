Popularidade de Milei cai 12 pontos em 4 meses, mostram pesquisas

Aspectos do estilo duro do presidente começam a incomodar mais. O jornal espanhol cita como exemplo um evento de semana passada, quando Milei discursou para cerca de 5.000 apoiadores no Parque Lezama, em Buenos Aires, e xingou jornalistas, políticos, sindicalistas e empresários de "casta podre". Segundo Pablo Touzón, diretor da consultoria Escenarios, depender do humor da população é um problema, porque não está claro qual setor da sociedade apoiaria Milei em caso de um agravamento da situação política e econômica.

Ajustes promovidos por Milei não recaem só sobre a política. Recentemente, o presidente argentino revoltou parte da população ao vetar leis que garantiam o aumento das aposentadorias e melhorias no orçamento de universidades públicas, mesmo após uma manifestação de professores e alunos que reuniu 300 mil pessoas só em Buenos Aires. Nos dois casos, Milei usou o argumento de que não cederia aos deputados e senadores que colocam em risco sua política de controle dos gastos.

Queda da popularidade ainda não preocupa, mas acende alerta. Para os analistas ouvidos pelo El País, o presidente argentino não tem motivos para temer pelo futuro de seu governo — ao menos por enquanto. "O fim da lua de mel é algo esperado após dez meses [de governo], e a fase fácil de Milei terminou. Mas todos os seus aliados e rivais também têm imagens negativas. Dentro de tudo o que é esperável, a 'luz' de Milei ainda não se apagou", analisa Touzón.

É lógico que haveria uma queda, porque já se passaram dez meses. O problema de Milei é que, no dia a dia da população, nada está mudando, para não dizer que está pior. (...) E alguns aspectos de seu estilo começam a incomodar mais. Seu estilo de xingamentos sempre incomodou, até mesmo aos próprios apoiadores, mas se além disso você não dá dinheiro [ao povo] e é grosseiro, a situação se complica.

Analía Del Franco, analista, em entrevista ao El País