'Sem destino', diz brasileiro em cruzeiro próximo ao furacão Milton

Furacão tocou o solo da Flórida na noite desta quinta (10). Apesar de uma tensão inicial, o brasileiro disse que os passageiros estão tranquilos. Segundo ele, a equipe do cruzeiro está prestando auxílio aos ocupantes à medida que notícias sobre o evento climático se espalham. Os viajantes foram orientados para não acessar a área externa do navio durante a tempestade.

Espaço externo do navio é fechado Imagem: Cedido ao UOL

Brasileiro acreditou que chegada do furacão não iria interferir na viagem. Saído de Tampa, o cruzeiro deveria partir da costa estadunidense e passar pelo México, até retornar à cidade de origem. Contudo, o fenômeno climático provocou uma mudança de planos.

A tripulação avisou sobre a chegada de um furacão, mas não previa uma piora da situação. Rodrigues disse à reportagem que após tomarem conhecimento do evento climático, ainda antes da partida, no dia 7 de outubro, anunciaram um novo ponto final: Bahamas. No entanto, durante a navegação, disseram aos ocupantes que não ia ser possível completar a viagem até definição do estágio do furacão.

Estão no navio, além do empresário, seu marido Rafael Rafaldini, sua mãe, Andréia Rodrigues e uma amiga, Débora Santana. Atualmente, a embarcação navega no Atlântico Norte próxima a ilhas de Bahamas.

Ocupantes do navio estão bem

Apesar de incerteza, brasileiros tentam se manter calmos. Inicialmente, conta Rodrigues, houve uma apreensão. Mas após serem informados sobre a segurança do navio, apenas torcem para melhora da situação sem grandes danos.