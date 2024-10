Vídeo: Drone flagra ondas de até 8 metros dentro do furacão Milton

Flórida e Texas são afetados por 61,1% de todos os furacões. A explicação está na proximidade com o Golfo do México e Caribe, onde o clima e as águas do mar permanecem quentes, além de ventos favoráveis, que criam o cenário perfeito para tempestades furiosas.

EUA ainda não se recuperaram do furacão Helene, visto no mês passado. Ele se tornou o mais mortal desde Katrina. Foram mais de 200 mortes, segundo balanço divulgado por autoridades. Houve mortes em pelo menos seis estados por onde a tempestade avançou.

Lista de países na rota de tufões e furacões

Os Estados Unidos constam como uma das nações mais afetadas por furacões. México, Cuba, Bahamas, Filipinas, Japão e Taiwan também aparecem em relatórios da NOAA e outras agências de monitoramento climático, como o NHC (Centro Nacional de Furacões, em inglês) e o Centro de Previsão de Tufões.

Furacão e tufão são nomes diferentes, mas o fenômeno é o mesmo. Isso está relacionado à localização do surgimento do evento: toda tempestade tropical superior à velocidade de 119 km/h que surge no Oceano Atlântico é chamada de furacão, e no Oceano Pacífico, de tufão.