Vídeo: Furacão Milton é flagrado de novo por astronauta da Estação Espacial

Matthew está na nave espacial Dragon Endeavour da SpaceX, que atracou na estação após levar o astronauta e seus companheiros de tripulação para a órbita. "O furacão Milton trará condições perigosas para a Flórida a partir deste 9 de outubro. Por favor, fique seguro e certifique-se de receber alertas críticos que salvam vidas de várias maneiras", finalizou a Nasa.

Furacão Milton tem potencial destrutivo

Órgão que monitora furacões nos EUA diz que Milton tem potencial destrutivo. Os ventos com força de furacão se estendem até 56 quilômetros de distância do centro, e os ventos com força de tempestade tropical, até 419 quilômetros, segundo a rede de TV WPTV, afiliada da NBC na Flórida. O furacão está atualmente a cerca de 32 km de distância da costa, a sudoeste de Tampa. A expectativa é que o fenômeno chegue ao continente entre o fim da noite de hoje e as primeiras horas da madrugada.

Milton foi reclassificado para a categoria 3, com rajadas de ventos a 201 km/h, nesta quarta-feira (9). Algumas horas antes, a força dos ventos chegava a 209 km/h. Para ser considerado furacão, são necessárias algumas características específicas, como a origem tropical e a velocidade dos ventos superior a 119 km/h.

Furacão Milton se intensificou rapidamente entre domingo (6) e segunda-feira (7). A velocidade dos seus ventos chegou a 289 km/h, um aumento de 140 km/h em menos de 24 horas. A sua intensificação foi classificado por meteorologistas como "algo quase sem precedentes".

Apenas dois furacões se fortaleceram mais rápido que Milton, conforme relatou a CNN. Foram eles: Wilma — que atingiu Cuba, Haiti e os EUA, em 2005, e aumentou 177 km/h em um período de 24 horas — e Felix — que passou pela América Central, em 2007, e registrou aumento dos ventos em 160 km/h em apenas um dia.