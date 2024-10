Entenda 'Eixo da Resistência' criado pelo Irã e que Israel teria aniquilado

Hezbollah era o grupo com maior treinamento e armamentos. Além disso, seus membros falam árabe e não farsi (como os iranianos) e, por isso, compartilhavam suas habilidades com outros grupos como o Hamas, que teria tido o seu apoio tático na construção de túneis. A morte do seu líder, portanto, é um grande golpe para a geopolítica iraniana.

O fracasso do eixo

Iranianos subestimaram israelenses. Ao Times, Alfoneh avaliou que os membros do eixo tiveram algumas pequenas vitórias militares, "mas, em se tratando de adversários mais sérios ou um ator estatal como Israel, o jogo é diferente".

Resposta do eixo é considerada fraca. Estudiosos avaliam que a rede não tem capacidade de articulação ou poder de fogo capaz de conter e destruir Israel, que é armado pelos EUA. Segundo o Times, haveria uma crença interna de que o grupo libanês poderia se defender sozinho.

O presidente da Síria, Bashar al Assad, demorou dias para emitir comunicado de luto por Nasrallah Imagem: Pool BENAINOUS/HOUNSFIELD/Gamma-Rapho via Getty Images

Irã não apoiou taticamente o Hezbollah após ataque de Israel. Dois comandantes dos grupos armados falaram ao jornal americano The New York Times anonimamente e se disseram em choque com a morte do líder do Hezbollah. Eles também reclamaram que não receberam instruções do Irã sobre como reagir. A República Islâmica também não lançou ofensiva própria. A reticência no dia seguinte pode sinalizar uma falta de planejamento para os próximos passos do conflito.