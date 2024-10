Líbano diz que três ataques de Israel fora de área do Hezbollah mataram 15

O Líbano diz que dois novos ataques de Israel fora de áreas controladas pelo Hezbollah mataram mais nove pessoas neste sábado (12).

O que aconteceu

Um ataque deixou nove pessoas mortas e outros 15 feridos na cidade de Maaysra. Outro ataque na cidade de Barja deixou quatro mortos e 18 feridos, enquanto um terceiro ataque em Deir Billa deixou dois mortos e quatro feridos. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde do Líbano.

Já o governo israelense disse ter atingido cerca de 280 "alvos terroristas" no Líbano. Israel diz que os ataques também foram direcionados à Faixa de Gaza. A ofensiva ocorre durante o Yom Kippur, o Dia da Expiação, o feriado mais sagrado do judaísmo, que começou ao pôr do sol na sexta-feira e terminou ao pôr do sol no sábado.