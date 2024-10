Israel relata que 50 foguetes foram disparados do Líbano em direção ao pais

Dois dos mísseis atravessaram o norte da Faixa de Gaza. Segundo as Forças de Defesa de Israel, os ataques caíram em uma área aberta e também não deixaram vítimas.

Mais cedo, a Força Áreas Israelense interceptou duas aeronaves não tripuladas. Os relatos apontam que os voos partiram do Líbano, mas não chegaram até Israel.

Ofensivas ocorrem em dia de feriado sagrado em Israel. Na sexta-feira (11), o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, solicitou que os israelenses se afastassem de locais militares no norte do país. Eles afirmam que o Exército de Israel tem usado casas para reuniões entre oficiais e soldados.

Líderes do Hezbollah foram alvo de ataques recentes de Israel. Os disparos do Exército Israelense atingiram locais nas profundezas do Líbano. As tensões resultaram na expansão das zonas alvejadas por Israel desde a última terça-feira (8), com ataques pela primeira vez na cidade balneária de Jiyyeh, ao sul de Beirute, e em Maaysrah.

Trocas de disparos são quase diárias na fronteira entre Israel e Líbano. As ofensivas começaram em outubro entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, aliado do Hezbollah. Estima-se que mais de meio milhão de pessoas foram deslocadas no Líbano desde o início dos ataques.