Israel ordena moradores do sul do Líbano a 'não voltarem' para suas casas

O exército israelense advertiu os moradores do sul do Líbano neste sábado (12) a "não voltarem" para suas casas, enfatizando que suas tropas continuam a enfrentar combatentes do movimento islâmico libanês Hezbollah na região. A atual ofensiva israelense reaviva na população libanesa as lembranças e traumatismos de conflitos passados com Israel, especialmente as agressões de 1982 e o trágico episódio de 2006, uma guerra que durou 34 dias e deixou mais de 1.000 mortos.

As forças israelenses continuam a "atacar as posições do Hezbollah dentro ou perto de suas aldeias", disse Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense para o público de língua árabe, em uma mensagem oficial em árabe publicada no X netse sábado (12).

"Para sua própria proteção, não voltem para suas casas até segunda ordem. Não se dirijam para o sul; qualquer pessoa que se dirija para o sul corre o risco de colocar sua vida em perigo", acrescentou o porta-voz das forças militares de Israel, anunciando uma possível retaliação contra o envio de mísseis do Hezbollah a Haifa, no norte de Israel, também neste sábado.