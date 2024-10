Em jogo de xadrez, Macron busca sobrevivência e congela política na França

Após as eleições parlamentares da França, as últimas movimentações políticas do presidente Emmanuel Macron são calculistas e buscam a própria sobrevivência, analisam especialistas.

O que aconteceu

Apesar da vitória da esquerda no parlamento, Macron escolheu formar um governo à direita. Recusando a indicação da Nova Frente Popular, o presidente nomeou o conservador Michel Barnier como primeiro-ministro, e preencheu a maioria das cadeiras do gabinete com pessoas de direita.

Para se colocar no poder em 2017, Macron se apresentou como uma alternativa à extrema-direita, que cresce e ganha protagonismo na Europa nos últimos anos. Com um inimigo em comum, a esquerda o ajudou a se eleger. Agora, deixada de lado, o ''pacto'' é quebrado e cria-se um clima de instabilidade, com divisões, protestos e desavenças acirradas. "O que se vê é uma espécie de traição'', observa Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).